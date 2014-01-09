Медведчук заявляє, що відсудив у письменниці Забужко 25 копійок за наклеп про Євромайдан

Про це повідомляється на сайті організації "Український вибір".

Згідно з повідомленням, Медведчук подав до суду на Забужко "за поширення недостовірної, образливої ​​і відверто брехливої ​​інформації: в інтерв'ю Радіо Свобода» письменниця звинуватила Віктора Медведчука у причетності до провокацій проти Євромайдану 30 листопада - 1 грудня" .

Суму компенсації Медведчук призначив у розмірі 25 копійок.

Нагадаємо, учасники Євромайдану і Автомайдану пікетували будинок Віктора Медведчука.