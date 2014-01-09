Медведчук заявляє, що відсудив у письменниці Забужко 25 копійок за наклеп про Євромайдан

13:54, 09 січня 2014
Політика
955 0

Віктор Медведчук заявляє, що 8 січня Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення задовольнити його позов до письменниці Оксани Забужко щодо відшкодування моральної шкоди за те, що вона звинуватила його у причетності до провокацій проти Євромайдану .

Медведчук вважає, що Забужко винная йому 25 копійок.

Про це повідомляється на сайті організації "Український вибір".

Згідно з повідомленням, Медведчук подав до суду на Забужко "за поширення недостовірної, образливої ​​і відверто брехливої ​​інформації: в інтерв'ю  Радіо Свобода» письменниця звинуватила Віктора Медведчука у причетності до провокацій проти Євромайдану 30 листопада - 1 грудня" .

Суму компенсації Медведчук призначив у розмірі 25 копійок.

Нагадаємо, учасники Євромайдану і Автомайдану пікетували будинок Віктора Медведчука.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter