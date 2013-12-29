Медведчук - автомайданівцям: Я воювати вмію

Так Віктор Медведчук прокоментував акцію Автомайдану, учасники якої приїхали до його будинку під Києвом в неділю ввечері, повідомляє Українська правда.

«Гірше дурня може бути тільки активний дурень» - згадав цю приказку, коли після Євромайдану, який проходив під гаслом «Солідарність проти терору», особливо завзяті активісти приїхали до мене ламати паркан», - зазначив Медведчук.

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«Лідери опозиції мають таке ж відношення до Майдану, як те, що вони роблять - до європейських цінностей. Об`єднавшись у групи вандалів, їздять в пошуках пам`ятників і парканів, які хочеться поламати і продемонструвати, що у вандалізмі нікому не поступляться», - додав він.

«Ані залякати, ані зупинити мене не вийде .... Я і рух «Український вибір» будемо активно, всіма законними способами боротися за наші православно-слов`янські цінності, за дружбу і економічне співробітництво з Росією, за інтереси людей, яким чужий вандалізм, хаос, цинізм, безлади і брехня тих, хто будь-якою ціною бореться за владу для себе», - заявив Медведчук.

При цьому він додав: «Їм (опозиційним лідерам) хочеться воювати? Я воювати вмію. У нас достатньо сил і можливостей, щоб відстояти наші погляди і переконання».

Також він звинуватив опозицію у «політичній неспроможності», яку прикривають «вандалізмом, провокацією заворушень, захопленням держустанов та блокуванням доріг».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня учасники Автомайдану здійснили «екскурсію» до помешкання Медведчука і намагалися зламати паркан. Також учасники акції називали Медведчука «ляльководом» та безпосередньо пов`язували з усіма кривавими подіями на Євромайдані - 30 листопада, 1 та 11 грудня.