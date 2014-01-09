На Вінниччині обезголовили пам'ятник Леніну

Як повідомили УНІАН у Побережненській сільраді, те, що пам᾿ятник без голови помітили місцеві мешканці 26 грудня 2013 року, а саму голову знайшли поряд. Окрім пошкодження самого пам᾿ятника постамент був розписаний чорною фарбою: "Серп і молот – смерть і голод", "Кат України", "Комуняку – на гілляку!", "Слава Україні".

Про пошкодження пам᾿ятника секретар сільради Віта Волошина одразу повідомила у міліцію, де УНІАН підтвердили, що заява була подана й за даним фактом було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство).

На сьогоднішній день співробітники міліції проводять слідчі дії й розслідують обставини злочину. Також правоохоронці працюють над встановленням невідомих осіб, які пошкодили пам᾿ятник.

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Пам᾿ятник Леніну перебував на балансі сільради й підтримувався до цього випадку у належному стані. Секретар Побережненської сільради зазначила, що до того часу поки проводиться розслідування, пам᾿ятник буде на місті, але він не може постійно перебувати в такому стані (без голови – УНІАН) тому по завершенню розслідування будуть прийматись рішення щодо його подальшої долі. В той же час Волошина додала, що коштів на ремонт пам᾿ятника у сільради немає.