В Одеській області звалили на землю другий пам'ятник Леніну

У Миколаївському районі Одеської області невідомі зруйнували пам'ятник Леніну.

Як повідомив УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, сьогодні вранці до Миколаївського райвідділу міліції надійшло повідомлення від голови Андріїво-Іванівської сільради про те, що у ніч з 3 на 4 січня у парку біля будинку «Центру дозвілля» по вулиці Леніна невідомі пошкодили пам'ятник Леніну.

Монумент повалено його на землю, в результаті падіння скульптура переламалася на дві частини.

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Слідчими Миколаївського райвідділу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 КК України (знищення, руйнування або псування пам'ятників історії або культури), відповідальність за яке передбачена у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у районному центрі Котовськ Одеській області невідомі розбили пам'ятник Леніну, встановлений біля Клубу залізничників.