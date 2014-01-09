У неділю Євромайдан знову збере Народне віче

У неділю, 12 січня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться Народне віче.

Як повідомляє сайт “Батьківщини”, перше у новому році віче традиційно розпочнеться о 12.00.

На тему: Народне віче в Києві. Фотогалерея

Під час віча заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час.

Після мітингу відбудеться концерт за участю Тараса Чубая, Івана Ганзери, Олексія Мочанова, гуртів Madheads, «Мандри», «Атмосфера».