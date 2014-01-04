Завтра щонедільного Народного віче на Майдані не відбудеться - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив комендант Майдану народний депутат Андрій Парубій.

«Ми завтра не скликаємо мітингу, як такого, зважаючи, що завтра передсвятковий день, багато людей знаходяться по домівках, готуються до Різдва. Але тим не менше, лідери об’єднання «Майдан», лідери політичних партій, громадських організацій будуть на Майдані, і вони розкажуть про наші плани», - сказав Парубій.

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Також він розповів, що сьогодні на засіданні Ради Всеукраїнського об’єднання «Майдан» було сформовано 8 регіональних організацій «Майдану».

«Ми виокремили 8 областей, по яких немає жодних питань, – це переважно області центральної і східної України, і ми затвердили ініціативні групи в цих областях, які почнуть роботу над створенням регіональних осередків ВО «Майдан», - зазначив народний депутат.