Народне віче в Києві. Фотогалерея
17:54, 22 грудня 2013Політика
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Сьогодні в Києві відбулося чергове багатотисячне Народне віче, на якому було оголошено про створення Народного об’єднання "Майдан"
Народне віче 22 грудня
Народне віче 22 грудня
За деякими оцінками, кількість учасників віче перевищила сто тисяч.
Народне віче 22 грудня
Народне віче 22 грудня
Народне віче 22 грудня
У будь-якому разі, можна з упевненістю сказати, що людей було дуже багато.
Народне віче 22 грудня
Народне віче 22 грудня
У віче брали участь представники різних вікових груп.
Руслана на народному віче 22 грудня
Співачка Руслана стала співголовою новоствореного НО "Майдан"
Народне віче 22 грудня
Народне віче 22 грудня
На віче завітали й опозиційні політики.
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