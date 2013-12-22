Народне віче в Києві. Фотогалерея

За деякими оцінками, кількість учасників віче перевищила сто тисяч.

У будь-якому разі, можна з упевненістю сказати, що людей було дуже багато.

У віче брали участь представники різних вікових груп.

Співачка Руслана стала співголовою новоствореного НО "Майдан"

На віче завітали й опозиційні політики.

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