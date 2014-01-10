На Майдані проводиться структуризація з тим, щоб “максимально відсіяти” бездомних

На Майдані Незалежності проводиться структуризація з тим, щоб “максимально відсіяти” бездомних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу народний депутат України, один з комендантів Будинку профспілок Степан Кубів.

Він зазначив, що проведено структуризацію всіх підрозділів Майдану.

За його словами, охорона закріплена за наметами, які розміщені на Майдані.

Кубів підкреслив, що робиться все для того, “щоб максимально відсіяти тих бомжів, які з тих чи інших причин потрапляють на Майдан”.

“Вчора завезено спеціально (при цьому він не уточнив, ким завезено — УНІАН) у нетверезому стані 13 осіб, які були виведені за межі Майдану”, - зазначив Кубів.

Він наголосив, що все робиться максимально для того, щоб Майдан працював у звичному режимі і щоб не було провокацій.

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