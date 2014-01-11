Мітингувальники розходяться з під Святошинського РВВС

Як повідомляє кореспондент УНІАН, раніше автобуси силовиків залишилися покинутими там, де їх заблокували активісти Автомайдану.

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Самі мітингувальники також розходяться. Біля відділення міліції залишилося близько ста чоловік.

Крім того, на вулиці коло міліцейського джипа залишився чергувати один міліціонер.

Нагадаємо, в п'ятницю, 10 січня, Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам "васильківського справи" - по шість років ув'язнення.

Після оголошення вироку активісти, які мітингували на вулиці, заблокували виїзди з подвір'я суду, щоб не дати відвезти засуджених. Під судом сталася бійка між мітингуючими та "Беркутом", в ході якої сильно постраждало кілька активістів і журналістів, а також народні депутати Едуард Леонов і Юрій Бублик.

Автомобілі учасників Автомайдану на знак протесту заблокували автобуси "беркутівців" на проспекті Перемоги.

Під час протистояння спалахнула бійка, в якій був побитий Юрій Луценко і ще кілька людей.

Активісти продовжили блокаду "Беркута" і дозволили бійцям пройти в приміщення Святошинського РВВС лише після того, як вони показали обличчя і були сфотографовані.