Автомайдан відвідав оселю командира "Беркута" Антонова (відео)

Як відомо, Євгена Антонова ідентифікував один із користувачів соцмережі та виклав його адресу в інтернет.

Зі столиці активісти виїздили порізно, маскуючись. Телефоном не казали, куди їдуть, бо були впевнені - все прослуховується, повідомляє ТСН.

Діставшись до рідного села Антонова, автомайданівці поспілкувалися з його сусідами. Ті, хто знали хлопця з дитинства, не вірять, що він насправді бив людей.

Ще на зборах войовничі автомайданівці не заперечували, що можуть і побити скандального беркутівця. Проте справа завершилася мирно – як виявилося, Євген Антонов у рідному селі більше не живе. А у будинку мешкає його старенька мати.

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Однак активісти все одно причепили листівку з надписом "Обережно, злочинець!" на огорожу біля його батьківської хати. Коли всі роз'їхалися, вийшла мати Антонова.

"Вони на дитину написали "вбивця" і обклеювали кругом. Де показували, що він когось вдарив, де? Чи по телевізору, чи де, що він когось бив? Як вони могли так знеславити на увесь світ?" - бідкається старенька.

Проте активісти певні, що залишили село, зробивши корисну справу. Тепер шукатимуть інших.

Нагадаємо, Антонова, зокрема, звинувачували в особистому побитті фотографа Reuters Глєба Гаранчіча.