Автомайдан відвідав оселю командира "Беркута" Антонова (відео)
Активісти Автомайдану влаштували акцію біля будинку беркутівця Євгена Антонова, якому вони закидають побиття студентів на Євромайдані 30 листопада
Як відомо, Євгена Антонова ідентифікував один із користувачів соцмережі та виклав його адресу в інтернет.
Зі столиці активісти виїздили порізно, маскуючись. Телефоном не казали, куди їдуть, бо були впевнені - все прослуховується, повідомляє ТСН.
Діставшись до рідного села Антонова, автомайданівці поспілкувалися з його сусідами. Ті, хто знали хлопця з дитинства, не вірять, що він насправді бив людей.
Ще на зборах войовничі автомайданівці не заперечували, що можуть і побити скандального беркутівця. Проте справа завершилася мирно – як виявилося, Євген Антонов у рідному селі більше не живе. А у будинку мешкає його старенька мати.
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Однак активісти все одно причепили листівку з надписом "Обережно, злочинець!" на огорожу біля його батьківської хати. Коли всі роз'їхалися, вийшла мати Антонова.
"Вони на дитину написали "вбивця" і обклеювали кругом. Де показували, що він когось вдарив, де? Чи по телевізору, чи де, що він когось бив? Як вони могли так знеславити на увесь світ?" - бідкається старенька.
Проте активісти певні, що залишили село, зробивши корисну справу. Тепер шукатимуть інших.
Нагадаємо, Антонова, зокрема, звинувачували в особистому побитті фотографа Reuters Глєба Гаранчіча.