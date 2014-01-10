Автомайдан поїхав до дому командира "Беркуту"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу активіст Автомайдану Дмитро Булатов.

Він зазначив, що село, в якому мешкає Антонов, розташоване за 130 км від Києва.

Булатов також повідомив, що учасники Автомайдану і далі продовжуватимуть акції і виїжджатимуть до будинків тих осіб - представників влади, які порушують законодавство України, які чинять тиск на мирних протестувальників.

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Булатов зауважив, що інформація, яка вчора була розповсюджена МВС, не відповідає дійсності, зокрема, щодо акції біля будинку, в якому нібито проживає міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Він наголосив, що ніякого вибачення перед людиною, яка представляється як власник будинку, не було, “бо нам не було за що вибачатися”.

Активіст зазначив, що відбулася розмова, під час якої було сказано, що учасники Автомайдану будуть продовжувати їздити “стільки, скільки ми будемо вважати за потрібне”.

Він наголосив, що учасники Автомайдану не беруть участі в акціях вандалізму і, навпаки, стримують від таких дій тих провокаторів, які приєднуються до Автомайдану.

Булатов зазначив, що така відповідь влаштувала власника будинку, і він сказав, що написав заяву, що немає претензій до учасників Автомайдану.

В той же час Булатов підкреслив, що справа не закрита і активістів Автомайдану продовжують викликати на допити у цій справі.

Довідка. В.о. командира 3-ї роти Беркуту Євгена Антонова було впізнано на фотографіях невдовзі після штурму Євромайдану та АП. Антонова, зокрема, звинувачували в особистому побитті фотографа Reuters Глєба Гаранчіча. За деякими даними, "беркутівець" мешкає не в Житомирській області, а в гуртожитку київського полку Беркуту.