Одеська міськрада просить суд повернути навчання російською мовою

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, зокрема, міськрада звернулася до Вищого адміністративного суду України з проханням скасувати постанову Одеського апеляційного адміністративного суду, прийняту в грудні. Цей документ, як пояснили в департаменті, скасував рішення міськради №858-VI — №1055-VI від 8 липня 2011 року, згідно з яким мовою навчання у 199 навчальних установах Одеси разом із державною визнавалася російська.

На тему: Одеський суд скасував рішення міськради про введення російської в навчальних закладах - Свобода

У департаменті пояснили, що Вищий адміністративний суд прийняв до провадження касаційну скаргу міськради і своєю ухвалою тимчасово (до прийняття рішення по суті) призупинив дію вищеназваної постанови Одеського адміністративного суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2013 року набула чинності постанова Одеського апеляційного адміністративного суду про скасування рішення Одеської міськради про запровадження російської мови в навчальних закладах міста. Як повідомила прес-служба Одеської обласної організації ВО «Свобода», за позовом якої приймалася ця постанова, йдеться про рішення міськради, прийнятого 8 липня 2011 року, «в частині визначення російської як мови навчання і виховання».

«Колегія суддів визнала незаконними рішення депутатів, яким у статути 199 навчальних закладів Одеси внесено зміни, згідно з якими разом з державною українською мовою навчання обов'язковою мовою навчання визначається мова російської національної меншини», - повідомили у прес-службі.