Одеський суд скасував рішення міськради про введення російської в навчальних закладах - Свобода

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської міської організації всеукраїнського об'єднання «Свобода», дана постанова суду набула чинності 26 грудня.

Згідно з повідомленням, йдеться про рішення міськради, прийняте 8 липня 2011 «в частині визначення російської, як мови навчання і виховання».

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«Колегія суддів визнала незаконними рішення депутатів, яким до статутів 199 навчальних закладів Одеси внесено зміни, згідно з якими поряд з державною українською мовою навчання обов'язковою мовою навчання визначається мова російської національної меншини», - повідомили в прес-службі.

А також додали, що у зв'язку з цим, міська організація «Свободи» звернеться до Генеральної прокуратури з вимогою дати правову оцінку та притягнути до відповідальності депутатів міської ради, «які ухвалювали свідомо незаконні антидержавні рішення».

«Крім того, ми будемо контролювати дії виконавчої служби щодо забезпечення виконання відповідної судової постанови і наполягати на негайній перереєстрації статутів 199 навчальних закладів», - зазначили у «Свободі».

Вперше «Свобода» звернулася з позовом до Приморського районного суду в січні 2012 року. Постановою райсуду від 11 жовтня 2012 позов залишили без задоволення.

«Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, свободівці подали апеляційну скаргу до Одеського апеляційного адміністративного суду, в якому просили скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, без повного з'ясування обставин справи, та прийняти нову постанову, якою їхній позов задовольнити. Як наслідок після тривалих засідань апеляційний суд таки ухвалив, що апеляційна скарга свободівців підлягає задоволенню», - заявили в прес-службі.

Водночас на офіційному сайті Одеського апеляційного адміністративного суду немає інформації щодо даного рішення.