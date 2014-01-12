Автомайдан пікетував будинок Медведчука

Як передає кореспондент УНІАН, до будинку Медведчука прибули практично всі автомобілі, які до того пікетували резиденцію Президента Віктора Януковича в Межигір’ї.

Наразі понад 200 автомобілів автомайданівців припаркувалися вздовж траси, де знаходиться будинок Медведчука.

У ході мітингу, який відбувся під час пікету, активісти закликали Медвечука забиратися до Росії, а також дорікнули дружині Медведчука Оксані Марченко за те, що вона вводить в оману громадськість. За їхніми словами, Марченко хвалилася, що під час попереднього Автомайдану виходила до активістів і виносила мітингувальникам «чай та булочки».

У цей час перед будинком Медведчука стоїть один міліцейський автомобіль та декілька правоохоронців біля нього.