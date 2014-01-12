Автомайдан пікетував будинок Медведчука
Активісти Автомайдану провели пікетування будинку організатора руху «український вибір» Віктора Медведчука
Як передає кореспондент УНІАН, до будинку Медведчука прибули практично всі автомобілі, які до того пікетували резиденцію Президента Віктора Януковича в Межигір’ї.
Наразі понад 200 автомобілів автомайданівців припаркувалися вздовж траси, де знаходиться будинок Медведчука.
У ході мітингу, який відбувся під час пікету, активісти закликали Медвечука забиратися до Росії, а також дорікнули дружині Медведчука Оксані Марченко за те, що вона вводить в оману громадськість. За їхніми словами, Марченко хвалилася, що під час попереднього Автомайдану виходила до активістів і виносила мітингувальникам «чай та булочки».
У цей час перед будинком Медведчука стоїть один міліцейський автомобіль та декілька правоохоронців біля нього.