Україну просять не видавати Росії опозиціонера - втікача

Вінницька правозахисна група закликає відповідні органи влади відмовити Росії у екстрадиції російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА та надати йому статус біженця.

Текст відповідної заяви поширила сьогодні Вінницька правозахисна група.

“Двадцятиоднорічний Михайло ГАНГАН є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії «Справи тридцяти дев‘яти» було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”, - йдеться у заяві.

Правозахисники закликають Регіональне представництво УВКБ ООН в Україні (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) та Посольство Республіки Словенія в Україні (як країни, що наразі головує в ЄС) негайно виступити із вимогою забезпечити доступ співробітників УВКБ ООН до М.ГАНГАНА.

“Ми просимо Уповноваженого ВР України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ негайно втрутитися в ситуацію і забезпечити М.ГАНГАНУ можливість доступу до процедури набуття статусу біженця в Україні”, - йдеться у заяві.

Вінницька правозахисна група також звернулася до міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА із вимогою не допустити порушень прав М.ГАНГАНА, забезпечити надання йому доступу до процедури набуття статусу біженця в Україні.

Правозахисники повідомляють, що співробітники УБОЗ МВС України у Вінницькій області в ході спільної операції із російськими спецслужбами 31 грудня 2007 року затримали на залізничному вокзалі у Вінниці російського опозиційного політичного активіста, одного з організаторів руху «Маршів Незгодних», члена забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайла ГАНГАНА.

За інформацією правозахисників, М.ГАНГАН 10 грудня 2007 року звернувся із заявою про надання йому допомоги в процедурі набуття статусу біженця до Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і після проведення із ним відповідного інтерв‘ю УВКБ визнало М.ГАНГАНА особою, яка потребує міжнародного захисту. М.ГАНГАН написав заяву про надання йому статусу біженця, яку через своїх представників з Вінницької правозахисної групи планував подати до Сектору Міграційної служби у Вінницькій області відразу після завершення новорічних свят.

Зараз М.ГАНГАН утримується в ізоляторі тимчасового тримання Вінницького міського відділу міліції. Як наголошують правозахисники, станом на кінець дня 1 січня 2008 року його не мав можливості відвідати адвокат та представники громадської ради з дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.