Проект держбюджету на 2014 рік не можна назвати ні бюджетом розвитку, ні соціальним – експерти

Як відзначила народний депутат України від фракції «Батьківщина», член бюджетного комітету Верховної Ради Тетяна Слюз, бюджет 2014 року за проектом, представленим на розгляд депутатів 19 грудня, не можна назвати ні соціальним бюджетом, ні бюджетом розвитку.

«З 2009 року доходи загального і спеціального фонду держбюджету зросли на 64%. При цьому витрати на освіту – лише на 35%, Міноборони - на 25%. Водночас, витрати на утримання Генеральної прокуратури зросли в 3,3 разу, судової гілки влади - на 200%», - сказала вона.

Також, за словами Слюз, фінансування з відшкодування шкоди за судовими рішеннями знижене в 2 рази, з виконання рішень судів, гарантованих державою (зокрема, стосовно чорнобильців і афганців) - у 2 рази, із забезпечення виконання рішень зарубіжних органів юрисдикції (в першу чергу, це Європейський суд) - на третину.

Народний депутат відзначила, що заяви про те, що блокування опозицією ухвалення закону про держбюджет паралізує виплати за соціально захищеними статтями бюджету, не відповідає дійсності.

«Стаття 41 Бюджетного кодексу чітко передбачає, що всі захищені статті фінансуватимуться на рівні грудня», - пояснила вона і відзначила, що опозиція блокує ухвалення законопроекту, оскільки необхідно його детально розглянути і врегулювати всі колізії. Водночас, за її словами, уряд поспішає ухвалити законопроект, оскільки без затвердження бюджету немає можливості видавати гарантії та залучати запозичення в розмірі, що перевищує їх погашення.

Присутній на прес-конференції народний депутат України Андрій Павловський погодився, що проект держбюджету на 2014 рік не можна назвати соціальним. «Базовим соціальним показником є прожитковий мінімум. Він штучно занижений, не відповідає фізичному мінімуму для виживання», - сказав депутат. За його словами, методика розрахунку прожиткового мінімуму не переглядалася з 2004 року, а це необхідно робити щорічно.

Павловський вважає, що в законопроекті занижені всі соціальні стандарти. «Мінімальна зарплата на рівні 1 218 грн, що це за гроші? Спробували б наші керівники прожити на цей мінімум», - сказав він.

Депутат також відзначив, що опозиція внесла більш як 2 тис. поправок до проекту держбюджету, що передбачають скорочення витрат на утримання органів влади і силових структур на користь соціально незахищених верств населення.

Присутній на прес-конференції голова Конфедерації вільних профспілок України і Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець відзначив, що проблеми держбюджету 2014 року відчує на собі цілий ряд громадян. «У 2013 році недовиконано бюджет майже на 30 млрд грн... Якщо не працює економіка України, бюджет не наповнюватиметься. Якщо основний акцент при формуванні бюджету робиться на запозичення, то рано чи пізно ці запозичення закінчуються», - пояснив він. За словами Волинця, незважаючи на те, що 2014 рік - передвиборчий, спроби зробити бюджет соціальним провалилися, зважаючи на рівень мінімальної зарплати і те, що його підвищення передбачене двічі на рік.

Також він розповів про плачевний стан вугільної галузі, що потребує значних капіталовкладень, які проектом держбюджету не передбачені. «Або влада почує наше попередження і закладе кошти на реструктуризацію і на капітальне будівництво у вугільній галузі, або буде зупинка галузі», - наголосив Волинець.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 19 грудня подав на розгляд Верховної Ради законопроект про держбюджет України на 2014 рік, згідно з яким прогнозується інфляція на рівні 4,3%, зростання ВВП на 3%, дефіцит на рівні 59,5 млрд грн і державний борг на рівні 35% від ВВП.

Верховна Рада України прийняла постанову “Про особливості процедури розгляду і ухвалення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік”, згідно з якою розгляд проекту закону з пропозиціями бюджетного комітету ВР і ухвалення його в цілому заплановано на 16 січня 2014 року.

Депутати від опозиції блокують роботу парламенту, не даючи розглянути проект держбюджету.

Водночас, депутати від Партії регіонів допускають, що ухвалення проекту бюджету на 2014 рік може пройти без обговорення у разі, якщо робота парламенту буде й далі заблокована.