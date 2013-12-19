16 січня Рада спробує прийняти бюджет-2014

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 351 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до постанови, представлення проекту закону про державний бюджет на 2014 рік у Верховній Раді України відбудеться сьогодні, 19 грудня.

Згідно з постановою, розгляд проекту закону народними депутатами, формування пропозицій до проекту закону і подання їх Комітету з питань бюджету - не пізніше 8 січня 2014 року (пропозиції, що надійдуть після 8 січня 2014 року, Комітетом з питань бюджету не розглядаються);

підготовка Комітетом з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України пропозицій до проекту закону та подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради до 10 години 16 січня 2014 року;

розгляд проекту закону з пропозиціями Комітету з питань бюджету та прийняття його в цілому 16 січня 2014 року.

Нагадаємо, проектом бюджету на 2014 рік прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%