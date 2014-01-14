Тимошенко вимагає допустити до неї журналістів

Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"В чергове вимагаю від вас допустити до мене представників засобів масової інформації", - йдеться у заяві Тимошенко.

Екс-прем'єр вказала представників 12 засобів масової інформації, які через захисників звернулися до неї з проханням надати інтерв'ю.