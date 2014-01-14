Тимошенко вимагає допустити до неї журналістів
19:22, 14 січня 2014Політика
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Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської колонії з заявою про надання їй можливості поспілкуватися с представниками засобів масової інформації.
Тимошенко хоче поспілкуватися з журналістами
Про це повідомляє сайт Тимошенко.
"В чергове вимагаю від вас допустити до мене представників засобів масової інформації", - йдеться у заяві Тимошенко.
Екс-прем'єр вказала представників 12 засобів масової інформації, які через захисників звернулися до неї з проханням надати інтерв'ю.
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