Азаров сподівається, що Рада ухвалить бюджет-2014 в січні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Дуже важливо зараз швидко ухвалити бюджет державний і ухвалити, відповідно, бюджети областей, міст, районів, щоб вся ця робота була завершена в січні, з тим, щоб могли фінансуватися програми розвитку, здійснюватися будівництво соціальних об`єктів і багато з того, що ми запланували на 2014 рік”, - відзначив прем`єр.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 грудня подав на розгляд Верховної Ради законопроект про держбюджет України на 2014 рік, згідно з яким прогнозується інфляція на рівні 4,3%, зростання ВВП на 3%, дефіцит на рівні 59,5 млрд грн і державний борг на рівні 35% від ВВП.

Верховна Рада України прийняла постанову ”Про особливості процедури розгляду і ухвалення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік”, згідно з якою розгляд проекту закону з пропозиціями бюджетного комітету Верховної Ради і ухвалення його в цілому заплановано на 16 січня 2014 року.