Азаров обурюється, що, за його інформацією, на майдан кличуть дітей - "революцію творити" (УТОЧНЕНА)

Азаров каже, що лідери Майдану забули про моральний маніфест Достоєвського

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я був шокований тим, що у Будинку профспілок знайшли 12-річну дівчинку, яка три тижні перебувала в розшуку. Весь цей час дорослі люди, організатори так званого штабу Майдану, не просто бачили перед собою цю дівчинку, вони використовували дитину на якихось роботах. Дитину без документів поселили хтозна в яку квартиру, ніхто не турбувався про її долю та здоров'я. Виявляється, Майдан абсолютно протиправно і аморально заманює до себе чимало неповнолітніх дітей. «Революцію «творити», - обурився прем'єр.

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Азаров підкреслив, що «так звані лідери Майдану забули про моральний маніфест Достоєвського». За його словами, жодна революція не гідна сліз дітей. «Я вимагаю дати жорстку правову оцінку факту використання дітей у політичних акціях. На мій погляд, ця дика історія продемонструвала, що організаторам Майдану байдужа доля держави, інтереси більшості громадян, дітей», - сказав Азаров.

У початковому варіанті тексту новини присутня помилка: кореспондент неправильно зрозумів слова прем'єр-міністра "революцію творити", помилково спотворивши цю фразу і передавши її як "революція тварин". УНІАН жалкує і перепрошує у зв'язку з цією помилкою перед читачами, передплатниками і Миколою Азаровим.