В ДАІ заперечують, що безпідставно зупиняють активістів Автомайдану

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

«Сьогодні в Інтернет-виданнях поширилась інформацію про те, що співробітники ДАІ зупиняють активістів Автомайдану, які прямують до Межигір'я. Управління ДАІ міста Києва повідомляє, що інспектори Державтоінспекції діяли у рамках закону», - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, заявляють в ДАІ, «колона автомайданівців о 8-й ранку рухалася у напрямку проспекту героїв Сталінграда. На перехресті вулиць Набережно-Рибальській - Електриків працівники ДАІ за порушення п. 30.2 правил дорожнього руху намагалися зупинити автомобіль «Фольсваген Таурек». На державному номерному знаку якого містилась наклейка Євросоюзу».

При цьому в ДАІ звертають увагу, що пунктом 30.2 правил дорожнього руху України чітко зазначено: „Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими”.

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«Водій «Фольксвагена» вимогу про зупинку не виконав та продовжив рух, але перед проспектом Сталінграда був зупинений іншим патрулем ДАІ. Працівники ДАІ за вчинення правопорушення намагались скласти адміністративний протокол, але з автобусів, які рухалися в колонах автомайданівців, вийшли представники народної самооборони та відтіснили інспекторів від автомобіля. За кермо «Фольксвагена» сів чоловік, який представився народним депутатом і авто на чолі колони продовжило рух», - йдеться в повідомленні.

В ДАІ додали, що «порушення правил дорожнього руху активістами Автомайдану були зафіксовані на відео».

Також у столичній Державтоінспекції наголосили, що всі порушники ПДР нестимуть відповідальність згідно чинного законодавства.