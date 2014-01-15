Томбінський обговорив з активістами Автомайдану актуальні проблеми

Як повідомили УНІАН в Представництві ЄС в Україні, представники Автомайдану поінформували Представництво ЄС про свою поточну діяльність, а також проблеми, з якими вони та їхній громадянський рух стикаються з боку влади. Зокрема, було ще раз заявлено про вибіркове застосування правосуддя, йдеться в повідомленні.

Посол ЄС подякував активістам за їхню громадянську позицію і привітав їхню підтримку європейської інтеграції України.

Томбінський додав, що він радий бачити, що Автомайдан активно підтримує європейський принцип, за яким "у центрі державної політики має перебувати громадянин".