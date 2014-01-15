Томбінський обговорив з активістами Автомайдану актуальні проблеми
13:53, 15 січня 2014Політика
462 0
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський зустрівся сьогодні з активістами Автомайдану.
Посол ЄС зустрівся з активістами
Як повідомили УНІАН в Представництві ЄС в Україні, представники Автомайдану поінформували Представництво ЄС про свою поточну діяльність, а також проблеми, з якими вони та їхній громадянський рух стикаються з боку влади. Зокрема, було ще раз заявлено про вибіркове застосування правосуддя, йдеться в повідомленні.
Посол ЄС подякував активістам за їхню громадянську позицію і привітав їхню підтримку європейської інтеграції України.
Томбінський додав, що він радий бачити, що Автомайдан активно підтримує європейський принцип, за яким "у центрі державної політики має перебувати громадянин".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter