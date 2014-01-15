Огризко вважає, що санкції проти України позбавлять Захід важелів впливу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції на тему: «Реальність та ірреальність санкцій проти української влади».

«Чому західні країни доволі обережно ставляться до питання про санкції, але про це говорять, тому що введення санкцій означатиме припинення діалогу. От ми маємо сьогодні приклад Білорусі, для багатьох західних політиків – це був негативний приклад і вони зараз це визнають. Санкції проти Білорусі позбавили Захід можливості впливати на ті процеси, які відбуваються в білоруському суспільстві. Самі собі відрізали шанси для того, щоб мати якийсь доступ до громадянського суспільства, якийсь доступ до керівництва країни. Практично вони позбавилися важелів впливу», - зазначив колишній міністр.

На тему: В ЄС офіційно заявили, що не розглядають питання санкцій проти української влади

Він додав, що, «звичайно, Україна це не Білорусь з усіх точок зору, з точки зору просунутості питання про євроінтеграцію і з точки зору важливості для європейського співтовариства і таке інше. Тому тут вдвічі складнішим є питання про прийняття санкцій, тому що в такий спосіб західні країни нас точно відштовхнуть в бік Москви».

Огризко переконаний, що «сподіватися на те, що Захід введе санкції проти усього українського керівництва, є просто ілюзією і не відповідає тим реаліям, в яких ми сьогодні живемо, однак це не означає, що не може бути адресних санкцій стосовно людей другого чи третього ешелону».

За його словами, тема санкцій є дуже гострою темою для міждержавного спілкування, це вже останній засіб, яким держава може продемонструвати іншій державі своє певне до неї ставлення. Це дуже взаємно небезпечний засіб спілкування, підкреслив Огризко.

«Для нашої держави і для держав, які спілкуються з нашою державою, потрібна форма якогось спілкування, за будь-яких обставин і для будь-якого уряду, інакше ми просто відриваємося від можливості партнерського спілкування», - вважає дипломат.