В ЄС офіційно заявили, що не розглядають питання санкцій проти української влади

Про це УНІАН заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Санкції є крайнім заходом. Вони запроваджуються лише після ретельного вивчення ситуації. Це питання також потребує одноголосного рішення усіх 28 членів Європейського Союзу", - сказала Косьянчич.

"Наразі питання санкцій на цій стадії не розглядається", - додала вона.

На тему: Віче на Майдані проголосувало за звернення до США і ЄС з проханням ввести санкції щодо голови МВС

Як повідомлялося, 12 січня під час Народного віче на Євромайдані в Києві було підтримано звернення до керівників США та Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та інших представників української влади через застосування сили проти учасників Євромайдану та побиття колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка біля Києво-Святошинського суду наприкінці минулого тижня.

Сенат США буде розглядати питання про ситуацію в Україні у середу, 15 січня.