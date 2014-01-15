Скандал зі зрадою підвищив рейтинг президента Франції

Про це свідчать підсумки опитування , проведеного компанією HS2 для журналу Le Nouvel Observateur , повідомляє Лента.ру.

Як показують результати дослідження, в січні рейтинг довіри президента складав 26%. У порівнянні з груднем, цей показник виріс на два процентних пункти. Телефонні опитування відбувся 10 і 11 січня, вже після публікації матеріалів про те, що президента викрили у зраді своїй неофіційній дружині Валері Тріервейлер. Опитування 11 січня, присвячене самому скандалу, опублікувала газета Le Journal du Dimanche.

На питання про те, поміняли чи респонденти своє ставлення до президента, негативно відповіли 84% французів. Одночасно 77% заявили, що між суспільним і приватним життям не слід ставити знак рівності. Стаття про зв'язок Олланда з акторкою Жюлі Гайе з'явилася в друкованій версії журналу Closer 10 січня. Публікація сильно обурила Олланда, який спочатку планував подати на журналістів до суду, проте пізніше від цієї ідеї відмовився.

Спростовувати факт зради він також не став. Втім, за даними CNN, під час прес-конференції, яка відбулася 14 січня, у відповідь на прохання прокоментувати скандал Олланд сказав: «З особистим треба розбиратися не на публіці. Це недоречно робити тут і зараз». Що стосується першої леді, то вона після виходу в друк статті потрапила в лікарню, хоча про зраду Олланда вона дізналася заздалегідь від нього самого.

За словами знайомих Тріервейлер, незважаючи на потрясіння вона поки не збирається залишати свого партнера. Востаннє рейтинг Олланда, за версією HS2, збільшувався в червні 2013 року: тоді він склав 32% , що стало на два процентних пункти більше, ніж у травні. У наступні місяці цей показник або знижувався, або залишався незмінним. Пікового значення рейтинг Олланда досяг у червні 2012 року, через місяць після вступу на посаду. Тоді його діяльність позитивно оцінювали 56 % опитаних.