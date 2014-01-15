Янукович вважає, що держохорона потребує модернізації

18:29, 15 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович наголошує на необхіднсті реформування державного сектора безпеки та оборони, що є передумовою успішного виконання завдань, поставлених перед службою державної охорони.  

Охорона

Про це він заявив на урочистостях з нагоди 22-ї річниці утворення Управління державної охорони, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами глави держави, одночасно має відбуватися й модернізація державної охорони. Він підкреслив, що сьогодні служба має працювати над впровадженням сучасних методів діяльності.

Янукович привітав співробітників Управління держохорони з професійним святом, подякував за сумлінну службу і висловив вдячність ветеранам.

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