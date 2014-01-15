Янукович наказав Азарову домовитися з опозицією заради якнайшвидшого прийняття бюджету

Про це глава держави сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Я вважаю, що вам треба працювати з парламентом, щоб завтра бюджет був прийнятий. Якщо він не буде прийнятий - ви знаєте, які наслідки. Це скорочення заробітних плат, перш за все, доплат, які ми планували вже з січня цього року», - сказав Янукович. Президент висловив переконання, що цього допускати не можна.

За словами глави держави, на цей рік заплановане зростання економіки, збільшення інвестицій, підвищення соціальних виплат, заробітних плат, пенсій. «Дуже важливо, щоб народні депутати зрозуміли відповідальність перед виборцями», - сказав Янукович, звернувши увагу на важливість своєчасного фінансування соціальних виплат, зарплат, пенсій у січні.

Він нагадав, що завжди напередодні голосування за бюджет урядовці зустрічалися з фракціями, вислуховували зауваження, пропозиції, вносились корективи до бюджету. Глава держави підкреслив необхідність проведення таких зустрічей уряду з парламентськими фракціями.

«Безумовно, треба говорити з опозицією. Треба вже виходити з цього глухого кута», - сказав Президент.

Янукович окремо зазначив, що таким виходом можуть бути переговори уряду з опозицією за участі парламентської більшості.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром глава держави нагадав, що лідери опозиційних фракцій запропонували голові Верховної Ради Володимиру Рибаку створити робочу групу з цього питання. Президент наголосив на важливості ефективної роботи цієї групи та застеріг від політизації та популізму.

На переконання глави держави, парламент повинен повернутися до вирішення соціальних питань.

«Принциповою моєю позицією є підведення підсумків за 2013 рік. Нам не треба приховувати будь-які наші недоліки. Нам потрібна справедлива, об'єктивна дискусія, чого нам не вдалося зробити, чому і хто за цим стоїть. Я маю на увазі і міністрів, і керівників із регіонів», - додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що бюджет підготовлений і завтра його можна ухвалювати в цілому.

Водночас депутати від опозиції блокують роботу ВР, вимагаючи, зокрема, відставки голови МВС України Віталія Захарченка, розформування спецпідрозділу "Беркут", звіт у Верховній Раді генерального прокурора Віктора Пшонки з приводу закону про амністію учасників масових акцій, який не працює.

У свою чергу Єфремов не виключив можливість виїзного засідання ВР через створення опозицією “нестерпних умов” роботи.

“Якщо наші колеги (від опозиції - УНІАН) створять якісь нестерпні умови роботи в сесійній залі, тоді ми будемо ухвалювати якісь рішення. Але поки що ніяких інших форматів проведення нашої роботи поза сесійною залою ми на даний момент не розглядали”, - сказав Єфремов.