У Microsoft з'явився новий претендент на пост гендиректора - ЗМІ

Виконавчий директор компанії Ericsson Ханс Вестберг (Hans Vestberg) виявився в числі можливих кандидатів на пост генерального директора корпорації Microsoft. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, передає Лента.ру.

У самій Microsoft чутки про наступника Стіва Балмера не прокоментували. Від коментарів відмовилися і в Ericsson.

Раніше в ЗМІ називали серед потенційних змінників Балмера ще кількох топ -менеджерів, зокрема, колишнього керівника Nokia Стівена Ілопа (Stephen Elope) і колишнього главу Skype Тоні Бейтса.

Серед інших кандидатів на пост керівника Microsoft називалися також Сатья Наделла (Satya Nadella), яка відповідає в Microsoft за «хмарні» проекти, і гендиректор Ford Алан Мулаллі (Alan Mulally). Останній на початку січня цього року заявив, що залишиться в автомобільному концерні принаймні до кінця 2014 року.

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Пошуками наступника Балмера в Microsoft керує незалежний директор Джон Томпсон (John Thompson). У грудні минулого року він повідомив, що завершити процес пошуку в компанії мають намір на початку 2014-го. Томпсон зазначив, що початковий список кандидатів включав понад сто осіб.

Стів Балмер, який працював в Microsoft з 1980 року, оголосив про свою майбутню відставку в серпні 2013 року. Він повинен залишити свою посаду протягом 12 місяців.

Ханс Вестберг трудиться в Ericsson з 1988 року. У 2007-2009 роках він обіймав посаду головного фінансового директора шведської компанії, а виконавчим директором став у січні 2010-го.