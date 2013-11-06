ЗМІ: Стали відомі імена кандидатів на посаду глави Microsoft

У Microsoft скоротили кількість претендентів на пост нового глави корпорації до восьми осіб, троє з яких вже працюють в компанії. Про це 5 листопада повідомило агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела, передає Лента.ру.

Серед кандидатів, чиї імена потрапили у ЗМІ, називають главу Ford Алана Мулаллі (Alan Mulally), і колишнього керівника Nokia Стівена Ілопа (Stephen Elope). З топ-менеджерів Microsoft претендувати на вищу посаду в компанії може колишній глава Skype Тоні Бейтс, який відповідає за бізнес-стратегію, і Сатья Наделла (Satya Nadella), у чиїй компетенції знаходяться хмарні проекти Microsoft. Імена інших кандидатів поки невідомі.

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Ілоп до 2010 року був одним з топ-менеджерів Microsoft і займався розвитком лінійки продуктів Office. Його називають одним із фаворитів через поглинання Microsoft мобільного підрозділу Nokia, про який було оголошено на початку вересня 2013 року.

Пошуками нового глави компанії займається спеціальна комісія. Спочатку в компанії розглядали список з 40 кандидатів у наступники нинішнього CEO Microsoft - Стіву Балмеру. Він оголосив про свою відставку в кінці серпня і покине Microsoft протягом 12 місяців. Балмер працював в компанії з 1980 року. Він очолив Microsoft в 2000 році після відходу у відставку її засновника Білла Гейтса. Сам Гейтс, за неофіційними відомостями, не має наміру повертатися на керівний пост.