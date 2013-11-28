ЗМІ: Microsoft буде надійніше шифрувати свій інтернет-трафік
Американська корпорація Microsoft має намір почати надійніше шифрувати свій інтернет-трафік у зв'язку з перехопленням розвідкою США таких даних, про які свідчать оприлюднені Едвардом Сноуденом документи.
Як повідомила газета The Washington Post, керівники компанії Microsoft проводять на цьому тижні наради, на яких вирішуються питання того, які саме нові ініціативи щодо шифрування інформації слід реалізувати і як швидко, передає ІТАР-ТАРС.
Обговорювані пропозиції зачіпають "весь спектр споживчих та комерційних послуг", які надаються корпорацією, що базується в Редмонді (штат Вашингтон), підкреслила газета. Вона посилається на неназвані джерела, обізнані про дискусії серед керівництва Microsoft.
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Опубліковані в кінці жовтня The Washington Post матеріали колишнього підрядника Агентства національної безпеки (АНБ) США Сноудена вказують на те, що американська розвідка проникала в центри обробки даних таких комп'ютерних гігантів, як Google і Yahoo.
Чинило такі дії саме АНБ, яке займається радіоелектронною розвідкою. Google і Yahoo тоді рішуче засудили ці заходи американських спецслужб.