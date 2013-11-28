ЗМІ: Microsoft буде надійніше шифрувати свій інтернет-трафік

Як повідомила газета The Washington Post, керівники компанії Microsoft проводять на цьому тижні наради, на яких вирішуються питання того, які саме нові ініціативи щодо шифрування інформації слід реалізувати і як швидко, передає ІТАР-ТАРС.

Обговорювані пропозиції зачіпають "весь спектр споживчих та комерційних послуг", які надаються корпорацією, що базується в Редмонді (штат Вашингтон), підкреслила газета. Вона посилається на неназвані джерела, обізнані про дискусії серед керівництва Microsoft.

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Опубліковані в кінці жовтня The Washington Post матеріали колишнього підрядника Агентства національної безпеки (АНБ) США Сноудена вказують на те, що американська розвідка проникала в центри обробки даних таких комп'ютерних гігантів, як Google і Yahoo.

Чинило такі дії саме АНБ, яке займається радіоелектронною розвідкою. Google і Yahoo тоді рішуче засудили ці заходи американських спецслужб.