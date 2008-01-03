БЮТ хоче знизити податки для благодійників

Народний депутат від БЮТ Михайло КОСІВ зареєстрував у парламенті проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”.

Як зазначається у пояснювальній записці, розміщеній на офіційному сайті Верховної Ради, проект закону підготовлений з метою удосконалення законодавства щодо благодійної діяльності та усунення обмежень, які заважають благодійним організаціям ефективніше здійснювати свою діяльність. При цьому зазначається, що реалізація положень проекту закону стимулюватиме розвиток благодійництва в Україні.

М.КОСІВ констатує, що досі залишається чимало перешкод, які заважають здійсненню благодійними організаціями діяльності на користь громадян України. Наприклад, згідно зі статтею 20 Закону “Про благодійництво та благодійні організації”, благодійні організації, що існують лише на членські внески і добродійні пожертвування, звільняються від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів. Однак на практиці благодійні організації оподатковуються у відповідності до податкового законодавства, яке не відповідає згаданій нормі. Отже, у даному випадку існує певна правова колізія. Запропонований законопроект базується на досвіді діяльності конкретних благодійних організацій і спрямований на усунення зазначених перешкод та правових колізій, зазначає депутат у своїй пояснювальній записці.

Основні пропозиції законопроекту, прийняти який пропонує М.КОСІВ, є наступними:

1. перелік можливих видів благодійної діяльності замінено нормою, згідно з якою благодійна діяльність здійснюється у будь-яких напрямах, формах та видах, прямо не заборонених законами України;

2. скасовується плата за державну реєстрацію благодійних організацій;

3. скасовується практика примусового списання органами ДПА коштів, які залишилися невикористаними на рахунку благодійної організації наприкінці фінансового року;

4. набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти), подають благодійникам та благодійним організаціям звіти про їх використання не в обов’язковому порядку, а тільки на вимогу;

5. збільшено з 5% до 10% максимальну суму оподатковуваного прибутку, яку підприємствам дозволяється направляти на благодійну діяльність, і до 20%, якщо це підприємство було створене благодійною організацією;

6. від оподаткування пропонується звільнити доходи благодійних організацій, отримані шляхом надання їм послуг безоплатно або на пільгових умовах;

7. пропонується скасувати оподаткування благодійних організацій у відповідності до Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”;

8. пропонується звільнити від сплати податку на доходи фізичних осіб грошову частину винагороди фізичним особам-переможцям творчих конкурсів, змагань, якщо гроші були надані благодійниками або благодійними організаціями - нерезидентами.

При цьому М.КОСІВ зазначає, що ухвалення закону може призвести до скорочення надходжень до бюджету у розмірі приблизно 1 млн. грн. на рік, у першу чергу - за рахунок податку на прибуток підприємств, проте, на його думку, “деяке скорочення надходжень до бюджету не є критичним”. Водночас, за підрахунками депутата, на таку ж суму зросте обсяг благодійної допомоги, що надаватиметься її набувачам.