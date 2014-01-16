У ПР наполягають, що бюджет прийнятий законно

Депутат зазначив, що ухвалення бюджету без обговорення - не найкраща процедура, але в умовах, коли не дають обговорювати цей документ, адже опозиція заблокувала парламентську трибуну і заважала працювати, «ми сказали, що не дозволимо блокувати роботу Верховної Ради, і важливі документи, в зокрема, і бюджет, приймемо».

Разом з тим він підкреслив: «Блокування роботи Верховної Ради - неконституційне. Тим більше, що було прийнято постанову про те, що бюджет потрібно прийняти сьогодні, 16 січня. Ми що, були проти постатейною роботи ( над бюджетом. - Ред.) ? Ні. Але опозиціонери заблокували роботу. І тому ми, не порушуючи ні Конституцію, ні закон, прийняли відповідне рішення».

Звертаючись до журналістів, Володимир Олійник також зазначив: «Поставте це запитання і Арсенію Яценюку (щодо процедури прийняття бюджету без обговорення. - Ред.), Адже в 2008 році бюджет був прийнятий без обговорення, за півгодини».