Яценюк особисто зацікавлений, щоб Партія регіонів була сильною

16:11, 03 січня 2008
Політика
1717 0

Опозиція рано чи пізно стає владою

Бютівець Олег Ляшко допомагає спікеру Арсенію Яценюку виводити з президії ВР депутата-регіонала. Київ, 11 грудняГолова Верховної Ради України Арсеній А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він особисто зацікавлений у тому, щоб Партія регіонів була нормальною, сильною й монолітною - для того, аби бути потужною опозицією.

“І щоб ця опозиція була більш конструктивною, ніж свого часу «Наша Україна» і БЮТ”, - сказав голова ВР в інтерв’ю газеті «Україна молода» від 3 січня.

При цьому він наголосив, що ніколи не потрібно забувати про те, що опозиція рано чи пізно стає владою, і навпаки. “Тому в інтересах держави, аби обидві ці складові політикуму (опозиція і влада – УНІАН) були сильними й розумними”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter