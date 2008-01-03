Яценюк особисто зацікавлений, щоб Партія регіонів була сильною

Голова Верховної Ради України Арсеній А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він особисто зацікавлений у тому, щоб Партія регіонів була нормальною, сильною й монолітною - для того, аби бути потужною опозицією.

“І щоб ця опозиція була більш конструктивною, ніж свого часу «Наша Україна» і БЮТ”, - сказав голова ВР в інтерв’ю газеті «Україна молода» від 3 січня.

При цьому він наголосив, що ніколи не потрібно забувати про те, що опозиція рано чи пізно стає владою, і навпаки. “Тому в інтересах держави, аби обидві ці складові політикуму (опозиція і влада – УНІАН) були сильними й розумними”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.