Ющенко знайшов позачергове завдання для Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО щодо аварії судна "Ванесса" в Азовському морі.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра у зв’язку з аварією, що сталася сьогодні, з теплоходом "Ванесса" (прапор Болгарії) та спричинила людські жертви, вжити вичерпних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт і ліквідації наслідків цієї аварії.

Про проведену роботу глава держави просить поінформувати його у тижневий термін.