В Умані серед білого дня вбито головного регіонала міста

Встановлено, що невідомий чоловік зі зброєю зайшов на територію підприємства та почав стріляти. Від рук зловмисника загинув керівник підприємства, поранений головний бухгалтер, яку на даний час госпіталізовано. Невідома особа забарикадувалася в приміщенні.

На місці працюють слідчо-оперативна група, задіяний особовий склад Уманського МВ УМВС і відповідні спецпідрозділи.

На сайті Уманьгаз зазначено, що очолював підприємство Володимир Мельник, пост головного бухгалтера займає Тетяна Чернявська. Володимир Мельник очолював міську організацію Партії регіонів.