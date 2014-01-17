Парламент Криму: Україна вже зробила свій вибір на Переяславській Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві президії Верховної Ради Криму, прийнятій сьогодні у зв'язку з 360-річчям Переяславської Ради.

«18 січня 2014 року виповнюється 360 років із дня Переяславської Ради - видатної події в історії українського та російського народів, що на довгі роки визначила їхню спільну долю й долю всієї Східної Європи. В 1654 році запорізьке козацтво на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким одностайно висловилося за возз'єднання староруських земель у одній державі, проголосивши клятву "Щоб навіки всі єдині були!". Цю клятву підтримали всі стани», - йдеться в заяві президії.

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На думку кримських депутатів, «возз'єднання з Росією захистило Україну від національного, економічного та духовного утиску католицької Речі Посполитої та інших претендентів на українські землі. Подібна "європеїзація" призвела б наш народ до поневолення, втрати православної віри та культурної самобутності».

Автори заяви зазначають, що «авантюристи від політики, які розмірковують сьогодні про цивілізаційний вибір України, забули, що його вже зроблено багато століть тому нашими предками й заснований він на одвічному прагненні східнослов'янських народів, які мають спільне коріння, спільну історію, культуру та духовні цінності, до єднання». «Цей вибір не підлягає перегляду!» - підкреслюється в документі.

«Ми, кримчани, повною мірою усвідомлюємо доленосне значення Переяславської Ради, яка повинна служити прикладом нашим сучасникам і нащадкам на всі часи. Хай день 18 січня стане символом миру і нерозривної дружби братніх народів України та Росії!» - сказано в заяві президії.