Російський вчений вважає, що молоді українці не хочуть жити в російській цивілізації

Про це говоритися в повідомленні на сайті "Росбалт".

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії та філософії історії факультету філософії і політології СПбДУ Костянтин Пігров схильний трактувати виступи опозиції на Майдані Незалежності в Києві з точки зору цивілізаційного підходу.

За словами вченого, події на Євромайдані підтверджують те, що сьогодні Росія не може представити іншим народам значимого інтересу.

"Євромайдан я б інтерпретував як цивілізаційну подію. Справа в тому, що молоді українці не хочуть жити з нами, і не тому що ми, росіяни, їм особисто не подобаємося . Вони не хочуть жити в такій формі організації цивілізації. Та ми й самі не хочемо. Ми хотіли б виїхати за кордон і там віддаватися благополучному життю, в іншій цивілізації. Яке не ми побудували ", - розповів Пігров в рамках дискусії" Імперська ідея Росії: шлях у минуле або в майбутнє? ", організованої Експертною клубом ІА " Росбалт " .

21 листопада уряд України заявив про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС, мотивувавши це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД. Цей крок призвів до багатотисячних акцій протесту на підтримку євроінтеграції України і проти діючої влади.