Луценка виписали з лікарні – ЗМІ

Як повідомляє "5 канал", Луценко продовжить лікуватися вдома.

У коментарі телеканалу на виході з лікарні Луценко закликав створити мільйонний рух опору «Народний фронт «Майдан» і «штурмувати правлячу банду».

За словами Луценка, лідери опозиції повинні припинити президентську кампанію і забути про піар. Натомість, вони мають просити людей перейти від маніфестацій вихідного дня до масових акцій протесту.

Як повідомлялося, 10 січня під будівлею Києво-Святошинського суду після виголошення вироку так званим "васильківським терористам" сталися зіткнення між протестувальниками і бійцями "Беркута", під час яких постраждав Луценко.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, у екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і численні гематоми. Він одержав 8 ударів кийком.

Прокуратура Києва за фактом побиття Луценка відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Водночас у МВС заперечують, що працівники правоохоронних органів били Луценка 10 січня.