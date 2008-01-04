Правозахисники оскаржать рішення суду про арешт російського опозиціонера

Вінницька правозахисна група оскаржить рішення суду про арешт строком на 40 діб російського опозицінера, одного з організаторів руху «Маршів Незгодних», члена Націонал-більшовицької партії Росії Михайла ГАНГАНА.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН повідомленні Вінницької правозахисної групи, 2 січня суддя Замостянського райсуду Вінниці А.ПРОКОПЧУК задовольнила подання УБОЗ МВС України про надання згоди на тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо М.ГАНГАНА, затриманого нещодавно співробітниками УБОЗ МВС України у Вінницькій області на залізничному вокзалі Вінниці у ході спільної операції із російськими спецслужбами.

Таке рішення було прийняте судом попри те, що вже 31 грудня до УМВС України у Вінницькій області було передано документи, які підтверджували факт звернення М.ГАНГАНА до Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та написаної М.ГАНГАНОМ заяви про надання йому статусу біженця в Україні, йдеться у повідомленні. “Вказані документи не було негайно направлено до Сектора міграційної служби у Вінницькій області, а факт звернення до УВКБ ООН український суд не вважав суттєвою обставиною. Таким чином, сьогодні формально не існує законних перешкод для здійснення екстрадиції М.ГАНГАНА до Російської Федерації, де йому може загрожувати несправедливий суд, жорстоке поводження, та, можливо, катування, заявляє Вінницька правозахисна група.

У повідомленні йдеться, що лише після рішення суду органи МВС сьогодні передали Сектору міграційної служби у Вінницькій області заяву М.ГАНГАНА про надання статусу біженця, тому на сьогодні М.ГАНГАН перебуває у процедурі надання статусу біженця, і його екстрадиція до Росії означатиме порушення Україною своїх міжнародних зобов‘язань у галузі прав людини, зокрема, зобов‘язань не видавати біженців до країн їхнього походження та не передавати осіб до країн, де їм загрожують катування та жорстоке і принижуюче людську гідність поводження.

Зараз М.ГАНГАН утримується в ізоляторі тимчасового тримання у Вінниці.

“Законодавство України не передбачає необхідності ухвалювати додаткове судове рішення для здійснення екстрадиції осіб, щодо яких судом було надано згоду на тимчасовий арешт для здійснення їх передачі правоохоронними органам третіх країн, тому, враховуючи ганебний досвід передачі Україною 11 шукачів притулку до Узбекистану в 2006 році, є підстави вважати, що існує загроза негайної екстрадиції М.ГАНГАНА до РФ”, заявляє Вінницька правозахисна група і наголошує, що оскаржить в Апеляційному суді Вінницької області рішення Замостянського райсуду Вінниці, яким санкціоновано арешт М.ГАНГАНА з метою його екстрадиції.

Правозахисники також закликають МВС України, враховуючи факт перебування М.ГАНГАНА у процедурі надання статусу біженця, а також очевидний політичний характер злочину, за який його переслідують у Росії, що унеможливлює передачу згідно із приписами Ст. 3 Європейської Конвенції про видачу правопорушників 1957 року, учасниками якої є як Україна, так і РФ.

Вінницька правозахисна група закликає Державний комітет України у справах національностей та релігій забезпечити М.ГАНГАНУ доступ до справедливої процедури визначення статусу біженця і просить Регіональне Представництво УВКБ ООН в Україні забезпечити контроль за справедливістю процедури визначення статусу біженця щодо М.ГАНГАНА.

Правозахисники також закликають країни Євросоюзу, насамперед, уряд Словенії як головуючої у ЄС, не залишати поза увагою справу М.ГАНГАНА і здійснювати дипломатичний вплив на український уряд з метою забезпечити для М.ГАНГАНА справедливу процедуру визначення статусу біженця.