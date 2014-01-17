Реакція на суперечливі закони 16 січня в інтернеті та на вулицях (фотогалерея)
20:12, 17 січня 2014Політика
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В народі набувають популярності каструля-шолом і попередження про те, що не варто їхати колоною.
Люди з гумором поставилися до нововведень парламенту / Фото: Facebook
До численних сумнівних норм нових законів, ухвалених 16 січня Верховною Радою, люди на Майдані та по всій країні поставилися з обуренням, але водночас і з гумором.
Особливою увагою користується норма про заборону носіння на мітингах шоломів та масок. Аби уникнути штрафів, дехто почав лаштувати собі на голову каструлі та інше кухонне приладдя.
Замість шолому - каструля / Фото: Facebook
В інтернеті підкреслюють, що норми цього закону "криміналізують" велику кількість людей.
В масці ходити на масові заходи не можна / Фото: Facebook
Не обійшли протестувальники увагою і норму про заборону їздити колоною по 5 і більше автомобілів. Подекуди навіть жартують, що відтепер в Україні офіціно заборонені затори на дорогах.
Їздити по 5 і більше не можна / Фото: Facebook
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