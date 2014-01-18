В "Беркуті" кажуть, що не били Луценка, а він сам впав

У цьому переконує заступник начальника київського "Беркута" Микола Тягнирядно. За його словами, Луценко впав за 5 метрів від міліціонерів. Тож вірогідно, що його штовхнули учасники протесту, або ж він отримав удар каменем, повідомляє ТСН.

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"Якщо уважно дивитися відео, я декілька раз передивлявся, в якийсь момент видно, що Луценко кидався на "Беркут". Потім своїм прикладом закликав інших це робити. Він вимагав поводитися максимально агресивно. Звісно, в такій метушні хто міг його розгледіти?", - припускає Тягнирядно.

"Той удар, який видно на відео, не міг завдати йому таких ушкоджень. Це не реально. Швидше за все, це не удар, а поштовх. Я вам так скажу: якби боєць його вдарив кулаком, Луценко не встояв би", - запевнив зам начальника "Беркуту".