Регіонали пропонують парламенту легалізувати доходи

Верховній Раді України пропонується на законодавчому рівні затвердити процедуру легалізації доходів юридичних і фізичних осіб.

Відповідний проект закону, внесений народним депутатом Григорієм СМІТЮХОМ (фракція Партії регіонів), був зареєстрований у парламенті.

Законопроектом визначаються суб’єкти легалізації - юридичні особи, створені громадянами України, а також фізичні особи – громадяни України.

Об’єктами легалізації за цим законопроектом є доходи (гроші у національній та іноземній валюті у готівковій та безготівковій формі, цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб, земельні ділянки та інші природні ресурси, об’єкти інтелектуальної власності, інше рухоме і нерухоме майно, майнові права), одержані суб’єктом їхньої легалізації у будь-який час до подання декларації про легалізацію доходів.

До цього переліку також входять об’єкти, які знаходяться за межами митного кордону України, з яких не було сплачено встановлені законодавством України податки, збори до бюджетів і державних цільових фондів або якщо для набуття таких доходів іншим чином порушено законодавство.

Суб’єктам легалізації законпроектом передбачається надати відповідні гарантії. Зокрема – звільнити від обов’язку щодо надання інформації про джерела надходження легалізованих доходів, звільнити легалізовані доходи від оподаткування, забезпечити конфіденційність інформації, одержаної відповідними державними органами та їх посадовими особами, під час легалізації та інші гарантії.

Встановлюється процедура легалізації, яка має бути проведена Міністерством юстиції України протягом одного року.

Крім того, законопроект передбачає, що умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій від повернення в Україну виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років. Ті самі дії, вчинені повторно, караються обмеженням волі на строк від п’яти до семи років або позбавленням волі на строк до від п’яти до десяти років.

Пропонується також встановити, що розголошення посадовими і службовими особами органів державної влади інформації щодо осіб, які легалізували доходи, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.