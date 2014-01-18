Жертвами теракту в Кабулі стали співробітники ООН і МВФ

Про це повідомив представник організації Фархан Хак, повідомляє РІА Новости.

За уточненими даними, жертвами теракту в ресторані ліванської кухні La Taverna du Liban в центрі Кабула стали не менше 16 осіб. Терорист-смертник влаштував вибух перед входом в ресторан, після чого з чорного ходу до закладу увірвалися двоє бойовиків і відкрили стрілянину по відвідувачах.

"Підтверджено загибель трьох співробітників ООН, а також кількох співробітників інших міжнародних організацій. Подібні цільові напади на мирних жителів абсолютно неприйнятні і грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Вони повинні припинитися негайно", - цитує агентство заяву Хака.

За даними агентства Ассошиейтед Прес, факт загибелі трьох співробітників підтвердив генсек ООН Пан Гі Мун.

Серед жертв теракту в ресторані виявилися декілька іноземців. Представник ООН в Кабулі Арі Гаітаніс повідомляв, що поблизу від ресторану могли перебувати кілька співробітників організації. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила про загибель постпреда Фонду в Афганістані Вабель Абдаллаха. Крім того, за даними МЗС Великобританії, серед жертв вибуху виявився один британець