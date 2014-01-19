Палають всі міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Кабміну під’їхала пожежна машина, але поки не починає гасити палаючі вантажівки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.

На цей час поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.