Палають всі міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського
23:30, 19 січня 2014Політика
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Палають всі міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського в центрі Києва в напрямку будівлі уряду.
Палають всі міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського
Як передає кореспондент УНІАН, з боку Кабміну під’їхала пожежна машина, але поки не починає гасити палаючі вантажівки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.
Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.
На цей час поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.
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