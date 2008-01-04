Ощадбанк відкриває «гарячу телефонну лінію»

З 8 січня у ВАТ «Ощадбанк» розпочинає роботу “гаряча телефонна лінія” для інформаційної підтримки вкладників Ощадбанку СРСР. Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, одержати консультації з питань компенсаційних виплат громадяни України зможуть за телефонами 8-800-501-34-10 (усі дзвінки в межах України безплатні) і (044) 278-02-57. Лінія працюватиме в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 і в п`ятницю з 9.00 до 16.45.

Як повідомлялося, з 8 січня 2008 року Ощадбанк приступає до створення реєстру вкладників Ощадбанку СРСР і власників державних цінних паперів СРСР. Це дасть змогу прискорити повернення знецінених грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

Процес формування реєстру вкладників у термінах обмежений не буде, тобто, він буде безстроковим.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено одержати 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав парламент і уряд керуватися бюджетом та економічною ситуацією при виплаті знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР. “Я закликаю і парламент, і уряд, йдучи дорогою виплати заощаджень українському населенню, керуватися тим, аби виплати проходили в рамках, передбачених бюджетом, і не дестабілізували макроекономічну, фіскальну, бюджетну та інші ситуації на ринку. Це питання не виглядає таким легким, як почало активно подаватися”, - сказав Президент.

Держбюджетом на 2008 рік передбачено, що сума компенсацій за цінними паперами СРСР і за вкладами Ощадбанку СРСР на одного вкладника в грошовій формі не перевищуватиме 1 тис. грн.