Більш ніж 60 правоохоронців госпіталізовано - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, у потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, травми і отруєння невідомими речовинами.«Близько 100 працівників органів внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою. 61 з них госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 19 січня на вулиці Грушевського в столиці почалися масові сутички між протестувальниками та міліцією. Причиною стала відмова правоохоронців пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради.

Сутички тривають і зараз.