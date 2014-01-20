Більш ніж 60 правоохоронців госпіталізовано - МВС
10:33, 20 січня 2014Політика
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Близько 100 працівників МВС вже звернулися за медичною допомогою.
Фото: REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
За даними МВС, у потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, травми і отруєння невідомими речовинами.«Близько 100 працівників органів внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою. 61 з них госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомлялося, 19 січня на вулиці Грушевського в столиці почалися масові сутички між протестувальниками та міліцією. Причиною стала відмова правоохоронців пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради.
Сутички тривають і зараз.
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