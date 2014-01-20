ДСНС не вважає події на вулиці Грушевського надзвичайною ситуацією
12:20, 20 січня 2014Політика
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій не вважає події на вулиці Грушевського в центрі Києва, де з вчорашнього дня тривають зіткнення між громадськими активістами та правоохоронними органами, надзвичайною ситуацією.
ДСНС не вважає події на вулиці Грушевського надзвичайною ситуацією
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар.
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«Порушення громадського порядку на вулиці Грушевського не віднесені до надзвичайних ситуацій», - сказав він.
При цьому Сніцар підкреслив, що співробітники Держслужби брали участь у гасінні пожеж на Грушевського, завдяки чому вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі.
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