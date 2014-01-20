ДСНС не вважає події на вулиці Грушевського надзвичайною ситуацією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар.

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«Порушення громадського порядку на вулиці Грушевського не віднесені до надзвичайних ситуацій», - сказав він.

При цьому Сніцар підкреслив, що співробітники Держслужби брали участь у гасінні пожеж на Грушевського, завдяки чому вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі.