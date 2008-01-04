КПУ перейнялася захистом зелених насаджень

У парламенті зареєстрований проект закону "Про захист зелених насаджень в містах та інших населених пунктах”.

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, ініціатором прийняття закону є народний депутат України від КПУ Олександр ГОЛУБ.

У пояснювальній до документу записці О.ГОЛУБ зазначає, що відсутність чіткого законодавчого регулювання в цьому питанні призводить до виникнення численних зловживань та порушень, найбільш розповсюдженими серед яких є:

- незаконне відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями під будівництво;

- необґрунтоване знищення зелених насаджень (коли їх збереження було можливим) під час виконання будівельних чи інших робіт;

- заготівля деревини під виглядом санітарних рубок в зелених зонах;

- засмічення, влаштування смітників на території зелених зон тощо.

При цьому, наголошує депутат, відсутність належного державного контролю за станом зелених насаджень в містах та інших населених пунктах останнім часом призвела до погіршення стану та втрати багатьох озеленених ділянок.

Тож завданнями зазначеного законопроекту є:

- сформулювати необхідні законодавчі положення щодо захисту зелених насаджень;

- розробити механізм державного управління та контролю в галузі захисту зелених насаджень;

- забезпечити державний облік зелених насаджень;

- встановити вимоги щодо режиму використання зелених зон та інших озеленених територій;

- вказати права та обов’язки громадян та юридичних осіб при виконанні вимог щодо захисту зелених насаджень;

- вказати економічний механізм захисту зелених насаджень;

- встановити нормативи, обсяги та умови відновлення зелених зон (компенсаційного озеленення);

- встановити відповідальність за порушення вимог із захисту зелених насаджень.

О.ГОЛУБ зазначає, що закони про захист зелених насаджень діють в більшості розвинутих держав світу та деяких великих містах (наприклад – у м. Москві з 1999 р, у м. Санкт-Петербурзі – з 2004 року), і що прийняття такого закону сприятиме формуванню правової демократичної держави та наблизить Україну до Європейського співтовариства.