Князевич: Ющенко - у прекрасній фізичній формі

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває у прекрасній фізичній формі і до закордонних лікарів їздить лише для консультацій.

Про це В.КНЯЗЕВИЧ розповів в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 2 від 04.01.2008р.).

Зокрема, відповідаючи на запитання про стан здоров’я Президента і у зв’язку з чим про його закордонні візити, В.КНЯЗЕВИЧ зазначив: “Не є таємницею, що в Європі технології в охоронній галузі поки що на голову вищі, ніж у нас! Переконаний: якщо після отруєння Віктора ЮЩЕНКА ми не звернулися б до австрійських лікарів, тоді ще кандидат у президенти України просто б загинув! Нині в нас є чинний Президент, він у прекрасній фізичній формі й їздить за кордон лише для консультацій. А лікування проводиться винятково на базі нашої вітчизняної клініки і лише нашими фахівцями”.

При цьому міністр зауважив, що він досі курує групу лікарів, які опікуються станом здоров’я Президента. “Це надзвичайно відповідальна робота, оскільки йдеться про замах на життя першої особи держави. Можу зазначити: здоров’я Президента значно поліпшилося. Так, ми пройшли дуже страшний період! Але, дякуючи Богу, зусиллям самого Віктора ЮЩЕНКА і втручанню медицини, з ним уже все гаразд”.