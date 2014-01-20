ЗМІ: На Грушевського будують катапульту

Про це один з активістів, які вивчають креслення катапульти і збирають її складові, повідомив в коментарі Сегодня.ua.

"Це буде катапульта", - сказав високий хлопець у темній куртці і масці.

Після цього до нього і його товаришів підійшли ще четверо активістів, які принесли довгі - майже двометрові - бруски. І, розгорнувши план побудови метальної машини, вони почали обговорювати роздруковані зразки.

Ситуація на Грушевського залишається напруженою. Міліція і протестувальники використовують один проти одного каміння, коктейлі Молотова і травматичну зброю.